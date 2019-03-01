Лукашенко выступил за единую валюту с Россией

И такой валютой должен стать рубль. Однако не российский или белорусский, а общий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что в Союзном государстве может появиться единая валюта. Но выступил против того, чтобы это был российский или белорусский рубль, передаёт «Интерфакс».

Как отметил Лукашенко, президент РФ Владимир Путин ему «риторически говорит», что единой валютой будет рубль.

- Я говорю, конечно, рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль. Если он будет, - сказал президент Беларуси.

Что касается эмиссионного центра, то Александр Лукашенко не против, чтобы, к примеру, он был в Санкт-Петербурге, так как это «родина президента России, мой любимый город», сказал он.