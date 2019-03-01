В Украине признали необходимость переговоров с Россией

Без такого процесса не удастся завершить конфликт в Донбассе. Так считает лидер президентской гонки.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом ради урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Такое заявление Зеленского передаёт сайт «ТСН».

По словам Зеленского, главная цель таких переговоров – сохранение жизни людей. При этом он призвал участвовать в процессе больше посредников, в том числе представителей США и Великобритании.

- Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией, - уверен политик.

При этом Владимир Зеленский полагает, что в Донбассе действительно идёт «реальная война между Украиной и Россией».

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. По последним опросам, в гонке лидирует именно Владимир Зеленский.