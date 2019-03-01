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Константин Большаков
1 Марта, 2019 11:37
В Украине признали необходимость переговоров с Россией
Владимир Зеленский.
Источник: dixinews.ru
Киев, 01 Марта - DIXINEWS.
Без такого процесса не удастся завершить конфликт в Донбассе. Так считает лидер президентской гонки.
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом ради урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Такое заявление Зеленского передаёт сайт «ТСН».
По словам Зеленского, главная цель таких переговоров – сохранение жизни людей. При этом он призвал участвовать в процессе больше посредников, в том числе представителей США и Великобритании.
- Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией, - уверен политик.
При этом Владимир Зеленский полагает, что в Донбассе действительно идёт «реальная война между Украиной и Россией».
Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. По последним опросам, в гонке лидирует именно Владимир Зеленский.
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