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Константин Большаков
1 Марта, 2019 11:24
В России задержали террористов, готовивших теракты и убийства полицейских
Сотрудники МВД.
Источник: Yubileynyy.zarplata.ru
Ханты-Мансийск, 01 Марта - DIXINEWS.
Группа боевиков была задержана правоохранительными органами. Преступники хотели нападать на сотрудников МВД.
В Югре задержали трёх террористов, которые планировали серию терактов и убийства полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 1 марта.
По словам полицейские, бандиты разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе. Преступники проводили встречи на съёмных квартирах в Сургуте и Пыть-Ях, где обсуждали свои планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Кроме того, задержанные хотели устроить взрывы в местах массового скопления людей.
1 и 15 февраля были задержаны двое боевиков, у одного из них нашли гранату и самодельное взрывное устройство на поясе. В ходе обыска были обнаружены взрыватели фабричного изготовление, взрывчатка, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
В рамках дальнейшего расследования был пойман и третий бандит, у которого полицейские нашли пистолет Макарова с патронами и фотографию руководителя одного из подразделений УМВД по ХМАО. Не исключено, что на высокопоставленного стража порядка готовилось покушение.
По факту случившегося заведены уголовные дела, в том числе по статье «Теракт», добавили в МВД.
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