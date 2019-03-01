ЖКХ

Константин Большаков
1 Марта, 2019 11:01

В Саратове коммунальщик с лопатой напал на журналистов

Уборка снега.
Источник: Installitdirect.com
#коммунальщики

#СМИ

#драка
Саратов, 01 Марта - DIXINEWS.

Репортёры пытались узнать, кто виноват в протечке крыши. Однако столкнулись с непониманием рабочих и их инструментами.

В Саратове работник коммунальной службы с лопатой набросился на журналиста информагентства «Свободные новости». Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале издания.

Как пояснили в агентстве, репортёры приехали к дому №12 по улице Сакко и Ванцетти ради сюжета о пенсионере, у которого в квартире с потолка течёт вода. По мнению пожилого мужчины, в этом виноваты коммунальщики, расчищавшие крышу.

Около подъезда журналисты встретили рабочих, убиравших снег с козырька. После непродолжительной беседы на тему того, кто в декабре трудился на крыше, один из коммунальщиков с лопатой набросился на сотрудников СМИ.

В результате оператор получил небольшую травму. Также было повреждено крепление камеры. После инцидента оба рабочих убежали, но вскоре их задержали правоохранители.

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