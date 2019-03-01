Объявлено о полной интеграции Крыма с Россией

Такое заявление сделал российский политик на заседании ОБСЕ. Попытки «затолкать» полуострова обратно на Украину он назвал оскорблением жителей Крыма.

Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что интеграция Крыма в российское политическое, правовое и социально-экономическое пространство завершена. Такое заявление Балакин сделал в ходе заседания постоянного совета организации.

Как пояснил политик, ещё многое предстоит сделать для развития Севастополя и всего полуострова, однако основные задачи удалось выполнить. Разговоры об «аннексии» и необходимости «затолкать» Крым обратно в Украину Павел Балакин назвал прямым оскорблением крымчан, которые являются носителем суверенитета на этой территории.

- На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе, - передают РИА «Новости» слова Балакина.

Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года по итогам референдума.