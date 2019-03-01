Общество

Константин Большаков
1 Марта, 2019 10:15

Объявлено о полной интеграции Крыма с Россией

Жители Крыма.
Источник: Rodina.news
#Крым

#ОБСЕ

#Балакин
Крым, 01 Марта - DIXINEWS.

Такое заявление сделал российский политик на заседании ОБСЕ. Попытки «затолкать» полуострова обратно на Украину он назвал оскорблением жителей Крыма.

Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что интеграция Крыма в российское политическое, правовое и социально-экономическое пространство завершена. Такое заявление Балакин сделал в ходе заседания постоянного совета организации.

Как пояснил политик, ещё многое предстоит сделать для развития Севастополя и всего полуострова, однако основные задачи удалось выполнить. Разговоры об «аннексии» и необходимости «затолкать» Крым обратно в Украину Павел Балакин назвал прямым оскорблением крымчан, которые являются носителем суверенитета на этой территории.

- На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе, - передают РИА «Новости» слова Балакина.

Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года по итогам референдума.

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