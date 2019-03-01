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Константин Большаков
1 Марта, 2019 10:15
Объявлено о полной интеграции Крыма с Россией
Жители Крыма.
Источник: Rodina.news
Крым, 01 Марта - DIXINEWS.
Такое заявление сделал российский политик на заседании ОБСЕ. Попытки «затолкать» полуострова обратно на Украину он назвал оскорблением жителей Крыма.
Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что интеграция Крыма в российское политическое, правовое и социально-экономическое пространство завершена. Такое заявление Балакин сделал в ходе заседания постоянного совета организации.
Как пояснил политик, ещё многое предстоит сделать для развития Севастополя и всего полуострова, однако основные задачи удалось выполнить. Разговоры об «аннексии» и необходимости «затолкать» Крым обратно в Украину Павел Балакин назвал прямым оскорблением крымчан, которые являются носителем суверенитета на этой территории.
- На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе, - передают РИА «Новости» слова Балакина.
Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года по итогам референдума.
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