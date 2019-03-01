Политика

Константин Большаков
1 Марта, 2019 10:02

России и Беларуси напомнили об украинском происхождении

Павел Климкин.
Источник: Twitter.com
#Украина

#Климкин

#история
Киев, 01 Марта - DIXINEWS.

Украинские власти назвали себя наследниками Киевской Руси. И напомнили, что Москва и Минск сами отделились от Киева.

Россия и Белоруссия произошли от Украины, заявил министр иностранных дел соседней страны Павел Климкин. В статье для издания «Observator» дипломат написал, что РФ и Беларусь появились после отделения от Киевской Руси, наследницей которой является нынешняя Украина.

- После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Белоруссия и Россия, - пишет Климкин.

По мнению политика, именно крещение стало первым шагом Украины на пути в Европу, и «навсегда определило европейскую сущность и судьбу государства». При этом Климкин заявил, что Украина не раз спасала Европу от порабощения, указав в качестве примера нашествие монголо-татар.

Что касается СССР, то в его составе Украина получила «историческую травму», однако мужественно боролась против «коммунистического тоталитаризма» и защищала демократию и европейские ценности, резюмировал Климкин в своей статье.

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