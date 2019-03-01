Власть

Константин Большаков
1 Марта, 2019 09:37

Губернаторов будут увольнять из-за плохих дорог

Ямы на дорогах.
Источник: Surfingbird.com
#Минэкономразвития

#губернаторы

#дороги
Москва, 01 Марта - DIXINEWS.

По качеству дорожного полотна федеральный центр будет судить о работе глав регионов. Такое предложение разработали в правительстве.

Министерство экономического развития внесло на рассмотрение в правительство предложение оценивать работу губернаторов по состоянию дорог в регионах. Об этом пишут «Ведомости», которые ссылаются на документ.

Так, по предложению ведомства, оценивать работу глав регионов нужно по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». Самый высокий балл (0,5) губернаторы смогут получить за ремонт региональных трасс; 0,35 балла – за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек; 0,15 балла – за снижение доли перегруженных дорог.

Выполнив план на 90% и более, губернаторы смогут рассчитывать на высокие оценки. Но показав результат ниже 80% - лишь на низкие оценки.

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