Силовые структуры

Константин Большаков
1 Марта, 2019 08:50

Спустя 60 лет названа причина гибели группы Дятлова

Место гибели группы Дятлова.
Источник: Mutually.com
#перевалдятлова

#СКР

#туристы
Москва, 01 Марта - DIXINEWS.

К трагедии привела природная стихия, считают правоохранители. Также велика вероятность, что туристы не знали, как себя повести в экстремальной ситуации.

Следователи заявили, что причинами гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года стали сход снежной лавины и неопытность самих путешественников. Такие данные публикует «Московский комсомолец» со ссылкой на расследование.

Изучать обстоятельства загадочного дела в СК РФ начали в 2015 году. Как удалось выяснить правоохранителям, первая группа погибла у костра без одежды и еды, не имея возможности поддерживать огонь, а вторая под руководством Дятлова попыталась прорваться через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа туристов искала более надёжное убежище, но дойдя до перешейка, провалилась под снег.

Как полагают следователи, уровень подготовки туристов был слишком низок для 21-дневного перехода на расстояние почти 300 километров. Кроме того, молодые люди не имели нужного снаряжения и точной карты местности.

Напомним, в феврале 2019 года в Генпрокуратуре также заявили о намерении поставить точку в деле о гибели группы Дятлова.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Появились подробности пожара в Кузбассе, где погибли 8 человек
СК РФ озвучил обвинения основателю Baring Vostok
Мэр подмосковного города проработал меньше месяца и был задержан за взятку
Читайте в рубрике:
Вернувшийся из Сирии контрактник устроил стрельбу на Южном Урале
«Самосуд» над пятиклассником в Приморье привёл к уголовному делу
В Киеве устроили «истерику» о российском вмешательстве в выборы




Косаток и белух освободят из "китовой тюрьмы" в Приморье
Космонавт Кононенко протестировал новые российские огнетушители на МКС
Изменения с 1 марта: окончание дачной амнистии и новые стандарты ЖКХ
Завершена реставрация картины Караваджо, найденной ранее на чердаке
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Провал неизбежен: PR-асы ФБК Навального подали иск против «Конкорда»
Москва, 01 Марта, 18:24.
Россиянам станет проще попасть в США
Москва, 01 Марта, 15:25.
Москвичей ждёт изменение маршрутов автобусов и трамваев в районе Белорусского вокзала
Москва, 01 Марта, 14:50.
Циркачи обвинили Запашного в мошенничестве
Челябинск, 01 Марта, 14:35.
Мэр Магнитогорска представил нового зама
Екатеринбург, 01 Марта, 13:45.
В Екатеринбурге открыли Центр социально-психологической помощи онкобольных
Исламабад, 01 Марта, 12:59.
Пакистан согласился на предложение Лаврова
Махачкала, 01 Марта, 12:31.
Нурмагомедов рассказал, как тяжело быть мужчиной
Минск, 01 Марта, 12:04.
Лукашенко выступил за единую валюту с Россией
Киев, 01 Марта, 11:37.
В Украине признали необходимость переговоров с Россией
Ханты-Мансийск, 01 Марта, 11:24.
В России задержали террористов, готовивших теракты и убийства полицейских
Самара, 01 Марта, 11:05.
В Красноглинский район Самары могут вернуть автобусы №1а и 50с


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия