Спустя 60 лет названа причина гибели группы Дятлова

К трагедии привела природная стихия, считают правоохранители. Также велика вероятность, что туристы не знали, как себя повести в экстремальной ситуации.

Следователи заявили, что причинами гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года стали сход снежной лавины и неопытность самих путешественников. Такие данные публикует «Московский комсомолец» со ссылкой на расследование.

Изучать обстоятельства загадочного дела в СК РФ начали в 2015 году. Как удалось выяснить правоохранителям, первая группа погибла у костра без одежды и еды, не имея возможности поддерживать огонь, а вторая под руководством Дятлова попыталась прорваться через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа туристов искала более надёжное убежище, но дойдя до перешейка, провалилась под снег.

Как полагают следователи, уровень подготовки туристов был слишком низок для 21-дневного перехода на расстояние почти 300 километров. Кроме того, молодые люди не имели нужного снаряжения и точной карты местности.

Напомним, в феврале 2019 года в Генпрокуратуре также заявили о намерении поставить точку в деле о гибели группы Дятлова.