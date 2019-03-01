Стало известно время полёта российских ракет до США

Они могут поразить американскую территорию за считанные минуты. Так посчитали в Пентагоне.

Командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» могут достигнуть территории США за 15 минут. Заявление военного передаёт The Washington Times.

По словам офицера, «Авангард» и другие неядерные снаряды способны прорвать ПВО и поразить цели в глубине Америки. Большая дальность и точность новых российский ракет делает их недосягаемыми для охвата военно-космической обороны, признал О’Шонесси.

Генерал заметил, что российские Ту-95 и Ту-160 часто летают у побережья США, чтобы показать «свои ядерные возможности». Опасения у американца вызвали и подлодки класса «Северодвинск», а также надводные корабли в Арктике с ракетными комплексами.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин сравнил создание «Авангарда» с созданием первого искусственного спутника Земли. Крылатый боевой блок ракеты, по его словам, может лететь со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.