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Константин Большаков
1 Марта, 2019 08:18
Новейший российский танк назвали «музейным экспонатом»
Т-14 "Армата".
Источник: Tanksdb.ru
Москва, 01 Марта - DIXINEWS.
И такое мнение озвучили российские специалисты. Они считают, что нужно менять подход при разработке такого оружия.
Издание «Военное обозрение» опубликовало статью, в которой заявило, что российский танк Т-14 «Армата» спасает от судьбы «музейного экспоната» только «раздутая вокруг него шумиха». Если бы не интерес в информационном поле, то проект бы уже давно похоронили «как излишне затратный».
Как утверждает автор публикации, разработка новых танков не приведёт к технологическому прорыву, который даст значительное преимущество перед конкурентами, а увеличить боевые возможности нельзя одними недорогими модернизациями.
В результате «Армата» может «повторить судьбу предшественников, превратившись в памятник великой идее», а на вооружении всё равно останутся модернизированные Т-72. Массовому выпуска Т-14 может способствовать лишь крупный экспортный заказ, подобный поставкам Т-90 в Индию, добавляет издание.
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