Новейший российский танк назвали «музейным экспонатом»

И такое мнение озвучили российские специалисты. Они считают, что нужно менять подход при разработке такого оружия.

Издание «Военное обозрение» опубликовало статью, в которой заявило, что российский танк Т-14 «Армата» спасает от судьбы «музейного экспоната» только «раздутая вокруг него шумиха». Если бы не интерес в информационном поле, то проект бы уже давно похоронили «как излишне затратный».

Как утверждает автор публикации, разработка новых танков не приведёт к технологическому прорыву, который даст значительное преимущество перед конкурентами, а увеличить боевые возможности нельзя одними недорогими модернизациями.

В результате «Армата» может «повторить судьбу предшественников, превратившись в памятник великой идее», а на вооружении всё равно останутся модернизированные Т-72. Массовому выпуска Т-14 может способствовать лишь крупный экспортный заказ, подобный поставкам Т-90 в Индию, добавляет издание.