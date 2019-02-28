Экономика

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 15:54

В Госдуме объяснили, кого отпустят на ипотечные каникулы

Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Источник: duma.gov.ru
#ипотека

#ГосДума

#Володин
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.

Лишь накануне президент поручил разработать соответствующие поправки в законодательство. А сегодня их уже внесли в нижнюю палату парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение законопроект об ипотечных каникулах. Накануне разработать поправки в действующее законодательство поручил президент РФ Владимир Путин.

Как заявил Володин, документ предлагает устанавливать ипотечные каникулы сроком до 6 месяцев для граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию. Рассматривать обращение банки будут обязаны в течение 5 дней.

- Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение 2 месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%, - передаёт пресс-служба Госдумы слова Вячеслава Володина.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что данный законопроект станет «реальной помощью тем, кто оказался в тяжёлых жизненных обстоятельствах».

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