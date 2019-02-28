Политика

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 15:42

Индии и Пакистану предложили помириться в России

Сергей Лавров.
Источник: Crimea.sm-news.ru
#Индия

#Лавров
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.

Такую идею озвучили российские дипломаты. Москва готова предоставить площадку для переговоров двух стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Индия и Пакистан могли бы провести мирные переговоры на территории нашей страны. Слова дипломата приводит «Интерфакс».

По словам Лаврова, Москва готова предоставить площадку для встречи представителей двух стран, между которыми обострилось военное противостояние. - Если они захотят, конечно, - добавил глава МИД.

Напомним, боевые столкновения в воздушном пространстве Индии и Пакистана произошли накануне, 27 февраля. Уже сегодня сообщалось, что пакистанские военные обстреляли населённые пункты на индийской территории.

Причиной конфликта стал обстрел со стороны Индии позиций боевиков запрещённой в России террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Ранее террористы взяли на себя ответственность за теракты в Джамму и Кашмире, совершённые 14 февраля, в которых погибли 45 человек.

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