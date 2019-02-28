Общество

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 15:09

Племянника Дмитрия Киселёва осудили в Германии

Сергей Киселёв (справа).
Источник: rbc.ru
#Киселёв

#Германия

#ДНР
Берлин, 28 Февраля - DIXINEWS.

Его признали виновным в участии в войне против Украины. В тюрьме мужчина проведёт больше двух лет.

Суд в Мюнхене признал Сергея Киселёва, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселёва, являющего гражданином Германии, виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности Украины.

- Суд осудил господина Киселёва на 2 года и 3 месяца, - передаёт «РБК» заявление пресс-службы Высшего земельного суда Мюнхена.

Защита Киселёва может подать апелляцию до 7 марта. Также сообщается, что родственник известного российского журналиста был признан виновным в нарушении закона о хранении оружия.

Напомним, о суде над Сергеем Киселёвым стало известно накануне, 27 февраля. Сообщалось, что мужчина в 2014 году воевал на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашённой ДНР.

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