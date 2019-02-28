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Константин Большаков
28 Февраля, 2019 14:53
В Кремле ответили на желание США узнать доходы Путина
Владимир Путин.
Источник: Rbc.ru
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.
Такие намерения являются русофобскими, считают власти. И желают американским коллегам заниматься своими проблемами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на намерение американских сенаторов выяснить сведения о доходах Владимира Путина. По словам представителя Кремля, подобные действия являются «русофобскими потугами».
- В последнее время законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой РФ, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? – передаёт РИА «Новости» заявление Пескова.
Дмитрий Песков добавил, что видимо в подобных вещах американские власти видят свою работу и усомнился, что к таким инициативам следует относиться серьёзно.
Напомним, конгрессмены США накануне потребовали от американской разведки представить доклад о размере доходов и имуществе президента России, а также об убийстве политика Бориса Немцова.
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