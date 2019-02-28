Экономика

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 13:20

Эксперты предрекли подорожание гречки, молока и хлеба

Гречка.
Источник: Amp.znaj.ua
#Молоко

#хлеб

#гречка
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.

В этом году россиянам стоит приготовиться к подорожанию ряда продуктов. К такому выводу пришли эксперты «ФинЭкспертизы».

По словам специалистов, в прошлом году выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. Связано это было с подорожанием энергоносителей, аренды, кормов и удобрений. Подобная ситуация в 2019 году может повториться с гречкой, молоком и хлебом, пишет «РГ».

Аналитики говорят, что сейчас за литр молока производители выручают прибыль в 3,4%, тогда как рассчитывают на 8%. На подорожание пастеризованного молока также повлияет рост в цене на необходимые корма (36%) и тарифов на энергоносители (30%).

Что касается гречки, то существенно дороже стали удобрения и средства защиты растений, необходимы для её производства. Однако главную роль сыграет сокращение посевов после рекордного урожая в 2017 году, когда цены на крупу упали на 16%.

Кроме того, в 2018 году на 54% подорожала пшеница, из-за чего производители хлеба стали недополучать прибыль. Чтобы улучшить показатели, предприниматели захотят увеличить рост хлебобулочных изделий, уверены в «ФинЭкспертизе».

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