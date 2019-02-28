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Константин Большаков
28 Февраля, 2019 12:48
Трамп объяснил, почему не нашёл общий язык с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп.
Источник: Thetrendler.com
Вашингтон, 28 Февраля - DIXINEWS.
Власти КНДР желали полной отмены санкций. Однако в Белом доме не могут пойти на этот шаг.
Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию, в ходе которой озвучил итоги двухдневного саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, прошедшего во Вьетнаме. Как пояснил Трамп, встреча завершилась досрочно, так как стороны не нашли общего языка по поводу отмены санкций с КНДР.
- В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать, - передаёт The Guardian слова Трампа в своей онлайн-трансляции.
Однако глава Белого дома добавил, что в будущем желает отменить все экономические ограничения с Северной Кореи, так как верит в потенциал КНДР. Что касается отсутствия соглашения, которого стороны планировали достичь на саммите, Трамп сказал, что лучше сделать это «правильно, а не быстро». Президент США также отметил дружественный тон переговоров с северокорейским коллегой.
Напомним, саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходил 27-28 февраля. Он завершился досрочно, так как лидеры не пришли к единому соглашению.
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