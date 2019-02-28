На «Евровидении» не заметят отсутствия Украины

По крайней мере, так считает российский депутат. Он уверен, что отказ от участия в конкурсе связан с политическими интригами.

Депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко заявил, что международный конкурс «Евровидение» ничего не потеряет после отказа приехать на него представителей Украины.

- Абсолютно никто не заметит потери Украины в этом конкурсе. Поэтому, что есть она, что нет, на самом деле, - передают РИА «Новости» слова парламентария.

По мнению Козенко, скандал с отказом Украины отправить на конкурс своего представителя – всего лишь политическая интрига накануне выборов президента страны, которые состоятся 31 марта.

Напомним, ранее сразу несколько представителей Украины отказались ехать на «Евровидение», последовав примеру Maruv, которая не попала на конкурс из-за разногласий с НОТУ.