Технологии и наука

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 10:06

Украина решила исследовать Луну

Валерий Чалый и Джим Брайденстайн.
Источник: facebook.com/ukr.embassy.usa
#NASA

#Брайденстайн

#Чалый
Киев, 28 Февраля - DIXINEWS.

Предприятия страны будут привлечены к исследовательской работе с подачи NASA. Киев также поблагодарили за поддержку космических инициатив.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство заинтересовано в привлечении украинских предприятий для работ по исследованию Луны. Такое заявление Брайденстайн сделал в ходе встречи с послом Украины в США Валерием Чалым.

Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства, Брайденстайн и Чалый обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в научно-исследовательской сфере. Стороны договорились начать подготовку к подписанию соглашения об использовании космического пространства в мирных целях.

В качестве примера позитивного сотрудничества глава NASA назвал проект «Антарес», где украинское ракетно-космическое предприятие КБ «Южное» участвует в разработке первой ступени ракеты-носителя Orbital Sciences Corporation.

В завершении встречи Джим Брайденстайн поблагодарил власти Украины за поддержку космических инициатив ведомства.

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