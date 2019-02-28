|
Константин Большаков
28 Февраля, 2019 10:06
Украина решила исследовать Луну
Валерий Чалый и Джим Брайденстайн.
Источник: facebook.com/ukr.embassy.usa
Киев, 28 Февраля - DIXINEWS.
Предприятия страны будут привлечены к исследовательской работе с подачи NASA. Киев также поблагодарили за поддержку космических инициатив.
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство заинтересовано в привлечении украинских предприятий для работ по исследованию Луны. Такое заявление Брайденстайн сделал в ходе встречи с послом Украины в США Валерием Чалым.
Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства, Брайденстайн и Чалый обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в научно-исследовательской сфере. Стороны договорились начать подготовку к подписанию соглашения об использовании космического пространства в мирных целях.
В качестве примера позитивного сотрудничества глава NASA назвал проект «Антарес», где украинское ракетно-космическое предприятие КБ «Южное» участвует в разработке первой ступени ракеты-носителя Orbital Sciences Corporation.
В завершении встречи Джим Брайденстайн поблагодарил власти Украины за поддержку космических инициатив ведомства.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия