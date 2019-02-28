Политика

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 09:53

Трамп и Ким Чен Ын не стали вместе обедать

Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Источник: A.kras.cc
#Трамп

#КимЧенЫн

#саммит
Вашингтон, 28 Февраля - DIXINEWS.

Переговоры двух лидеров закончились досрочно. В чём причина такого резкого завершения встречи?

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, проходящий во Вьетнаме 27-28 февраля, завершился досрочно. Как сообщает Associated Press, кортежи глав двух государств покинули отель, где велись переговоры.

При этом, как отмечает агентство, в четверг, 28 февраля, Трамп и Ким Чен Ын должны были провести совместный обед, однако этого не произошло – политики не пришли в обеденный зал.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что пресс-конференция Дональда Трампа по итогам переговоров пройдёт на два часа раньше, чем планировалось. Как передаёт Reuters, Сандерс подчеркнула, что стороны не достигли соглашения по ядерному разоружению Корейского полуострова, однако переговоры продолжатся в будущем.

В свою очередь сам Ким Чен Ын накануне второго дня переговоров говорил, что Северная Корея готова отказаться от ядерного оружия и продолжить денуклеаризацию полуострова.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал Северной Корее помочь стать ведущей экономической державой в мире.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Трамп объяснил, почему не нашёл общий язык с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп решил сделать великой Северную Корею
16 штатов США решили засудить Дональда Трампа
Читайте в рубрике:
Индии и Пакистану предложили помириться в России
В Кремле ответили на желание США узнать доходы Путина
На «Евровидении» не заметят отсутствия Украины




Журналисты заметили попытки Трампа и Ким Чен Ына копировать друг друга
Московские утки массово гибнут от обжорства
На Земле зафиксирована мощная магнитная буря
Объяснено поведение Порошенко, сорвавшего шапку с девушки
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Старшеклассники Ленобласти блестяще прошли собеседование по русскому языку
Москва, 28 Февраля, 17:00.
Кредитный рейтинг Москвы остаётся на уровне ААА
Москва, 28 Февраля, 16:59.
Эксперты: прививки защитят детей от ротавирусных инфекций
Москва, 28 Февраля, 15:54.
В Госдуме объяснили, кого отпустят на ипотечные каникулы
Москва, 28 Февраля, 15:42.
Индии и Пакистану предложили помириться в России
Берлин, 28 Февраля, 15:09.
Племянника Дмитрия Киселёва осудили в Германии
Москва, 28 Февраля, 14:53.
В Кремле ответили на желание США узнать доходы Путина
Москва, 28 Февраля, 14:50.
Вначале следующей неделе в Москве потеплеет до +6
Санкт-Петербург, 28 Февраля, 14:10.
Новая пожарная часть открывается в Ленинградской области
Москва, 28 Февраля, 13:20.
Эксперты предрекли подорожание гречки, молока и хлеба
Вашингтон, 28 Февраля, 12:48.
Трамп объяснил, почему не нашёл общий язык с Ким Чен Ыном
Волгоград, 28 Февраля, 12:40.
В Волгограде пошли на крайние меры из-за заболеваемости


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия