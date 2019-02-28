Трамп и Ким Чен Ын не стали вместе обедать

Переговоры двух лидеров закончились досрочно. В чём причина такого резкого завершения встречи?

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, проходящий во Вьетнаме 27-28 февраля, завершился досрочно. Как сообщает Associated Press, кортежи глав двух государств покинули отель, где велись переговоры.

При этом, как отмечает агентство, в четверг, 28 февраля, Трамп и Ким Чен Ын должны были провести совместный обед, однако этого не произошло – политики не пришли в обеденный зал.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что пресс-конференция Дональда Трампа по итогам переговоров пройдёт на два часа раньше, чем планировалось. Как передаёт Reuters, Сандерс подчеркнула, что стороны не достигли соглашения по ядерному разоружению Корейского полуострова, однако переговоры продолжатся в будущем.

В свою очередь сам Ким Чен Ын накануне второго дня переговоров говорил, что Северная Корея готова отказаться от ядерного оружия и продолжить денуклеаризацию полуострова.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал Северной Корее помочь стать ведущей экономической державой в мире.