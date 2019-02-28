Евгению Медведеву начали травить из-за попадания в сборную

Фигуристка обошла свою соперницу Елизавету Туктамышеву. После этого на спортсменку обрушился шквал критики.

Российскую фигуристку Евгению Медведеву раскритиковали в социальных сетях после того, как она попала в состав сборной России на чемпионат мира. В частности, множество негативных комментариев появились на странице Медведевой в Instagram.

Так, пользователи пишут, что на ЧМ против россиянки «будет болеть большая половина населения страны», а также желают Евгении Медведевой «занять последнее место на ЧМ».

Кроме того, некоторые юзеры уверены, что попадание Елизаветы Туктамышевой в список запасных – это несправедливо, и Евгения Медведева должна отдать сопернице своё место в сборной.

Напомним, 27 февраля Федерация фигурного катания России огласила состав сборной на чемпионат мира, включив в него Евгению Медведеву, Алину Загитову и Софью Самодурову. До этого Медведева, победившая 22 февраля в финале Кубка России, числилась запасной, как и Елизавета Туктамышева, занявшая на турнире второе место.