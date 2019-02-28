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Константин Большаков
28 Февраля, 2019 09:12
Евгению Медведеву начали травить из-за попадания в сборную
Евгения Медведева.
Источник: Teamrussia.pro
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.
Фигуристка обошла свою соперницу Елизавету Туктамышеву. После этого на спортсменку обрушился шквал критики.
Российскую фигуристку Евгению Медведеву раскритиковали в социальных сетях после того, как она попала в состав сборной России на чемпионат мира. В частности, множество негативных комментариев появились на странице Медведевой в Instagram.
Так, пользователи пишут, что на ЧМ против россиянки «будет болеть большая половина населения страны», а также желают Евгении Медведевой «занять последнее место на ЧМ».
Кроме того, некоторые юзеры уверены, что попадание Елизаветы Туктамышевой в список запасных – это несправедливо, и Евгения Медведева должна отдать сопернице своё место в сборной.
Напомним, 27 февраля Федерация фигурного катания России огласила состав сборной на чемпионат мира, включив в него Евгению Медведеву, Алину Загитову и Софью Самодурову. До этого Медведева, победившая 22 февраля в финале Кубка России, числилась запасной, как и Елизавета Туктамышева, занявшая на турнире второе место.
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