Экономика

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 08:54

Названы профессии, в которых сократят десятки тысяч россиян

Сокращение сотрудника.
Источник: Dagensperspektiv.no
#Минтруд

#сокращения

#увольнения
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.

Волна сокращений может прокатиться уже весной. Это следует из данных федерального министерства.

Почти 116 тысяч россиян могут лишиться работы в связи с волной сокращений, которая произойдёт в ряде регионов весной 2019 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на мониторинг Минтруда.

Так, в зону риска попали сотрудники автомобилестроительной отрасли (25,8 тысяч человек), транспортной сферы (23,4 тысячи человек), финансовой и банковской отраслей (15,4 тысячи человек).

Кроме того, велика вероятность потерять работу, будучи сотрудником сферы производителей электрооборудования, стройматериалов, машин и оборудования, сферы добычи полезных ископаемых, утверждает газета.

Что касается причин сокращений, их связывают с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и чисткой в банковском секторе. Наиболее масштабные увольнения ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Пермском крае.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Офисных работников избавят от медосмотров
Названы самые востребованные профессии в России
Минтруд ответил на сообщения о массовых увольнениях
Читайте в рубрике:
В Госдуме объяснили, кого отпустят на ипотечные каникулы
Эксперты предрекли подорожание гречки, молока и хлеба
Стали известны сроки введения ипотечных каникул




Путин поздравил бойцов ССО ВС РФ с профессиональным праздником
Российские музеи оказались не защищены от краж
Союз вывел британские спутники на орбиту
Экс-адвокат Трампа рассказал о его лжи о возведении Trump Tower в Москве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Старшеклассники Ленобласти блестяще прошли собеседование по русскому языку
Москва, 28 Февраля, 17:00.
Кредитный рейтинг Москвы остаётся на уровне ААА
Москва, 28 Февраля, 16:59.
Эксперты: прививки защитят детей от ротавирусных инфекций
Москва, 28 Февраля, 15:54.
В Госдуме объяснили, кого отпустят на ипотечные каникулы
Москва, 28 Февраля, 15:42.
Индии и Пакистану предложили помириться в России
Берлин, 28 Февраля, 15:09.
Племянника Дмитрия Киселёва осудили в Германии
Москва, 28 Февраля, 14:53.
В Кремле ответили на желание США узнать доходы Путина
Москва, 28 Февраля, 14:50.
Вначале следующей неделе в Москве потеплеет до +6
Санкт-Петербург, 28 Февраля, 14:10.
Новая пожарная часть открывается в Ленинградской области
Москва, 28 Февраля, 13:20.
Эксперты предрекли подорожание гречки, молока и хлеба
Вашингтон, 28 Февраля, 12:48.
Трамп объяснил, почему не нашёл общий язык с Ким Чен Ыном
Волгоград, 28 Февраля, 12:40.
В Волгограде пошли на крайние меры из-за заболеваемости


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия