Названы профессии, в которых сократят десятки тысяч россиян

Волна сокращений может прокатиться уже весной. Это следует из данных федерального министерства.

Почти 116 тысяч россиян могут лишиться работы в связи с волной сокращений, которая произойдёт в ряде регионов весной 2019 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на мониторинг Минтруда.

Так, в зону риска попали сотрудники автомобилестроительной отрасли (25,8 тысяч человек), транспортной сферы (23,4 тысячи человек), финансовой и банковской отраслей (15,4 тысячи человек).

Кроме того, велика вероятность потерять работу, будучи сотрудником сферы производителей электрооборудования, стройматериалов, машин и оборудования, сферы добычи полезных ископаемых, утверждает газета.

Что касается причин сокращений, их связывают с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и чисткой в банковском секторе. Наиболее масштабные увольнения ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Пермском крае.