Транспорт

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 08:12

«Аэрофлот» попросили решить проблему с рейсами из Магадана

Аэропорт Магадана.
Источник: Magadanmedia.ru
#Аэрофлот

#перелёты

#Магадан
Магадан, 28 Февраля - DIXINEWS.

Число перелётов из города в столицу посчитали недостаточным. В результате в Магадане сложилась «напряжённая обстановка».

Совет Федерации попросил «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Магаданской области в Москву и обратно. Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, соответствующее обращение подписала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Как сказано в письме сенаторов, в Магаданской области «сложилась крайне напряжённая социальная обстановка» из-за нехватки рейсов в столицу и обратно. Власти считают, что для устранения проблемы достаточно организовать в мае-октябре восемь регулярных рейсов в неделю по данному маршруту.

Сенатор Анатолий Широков заявил, что семи рейсов в неделю на «Боингах 777-300» вместимостью 325-350 пассажиров от «Аэрофлота» будет недостаточно. В связи с этим перевозчика попросили использовать лайнеры вместимостью 450-500 пассажиров.

Отмечается, что инициатором данного предложения выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

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