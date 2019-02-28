Политика

Константин Большаков
28 Февраля, 2019 08:03

Дональд Трамп решил сделать великой Северную Корею

Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Источник: Kremlinrus.ru
#Трамп

#КимЧенЫн

#КНДР
Вашингтон, 28 Февраля - DIXINEWS.

В эти дни проходит саммит двух лидеров. Это уже вторая встреча глав США и КНДР за год.

Президент США Дональд Трамп в ходе первого дня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое пообещал помочь стать Северной Корее мощной экономической державой. Его слова передают РИА «Новости».

- Я готов с этим помочь. Я думаю, это будет что-то особенное, - заявил Трамп перед встречей с северокорейским коллегой.

Как подчеркнул глава Белого дома, стороны не хотят торопить переговорный процесс. Он отметил, что для КНДР сейчас важное время, но нужно достичь правильных договорённостей, особенно по вопросу денуклеаризации.

Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама 27-28 февраля. Накануне президент США назвал денуклеаризацию условием процветания Северной Кореи и заметил, что у страны есть потенциал стать одной из самых развитых мировых экономик.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Трамп объяснил, почему не нашёл общий язык с Ким Чен Ыном
Трамп и Ким Чен Ын не стали вместе обедать
16 штатов США решили засудить Дональда Трампа
Читайте в рубрике:
Индии и Пакистану предложили помириться в России
В Кремле ответили на желание США узнать доходы Путина
На «Евровидении» не заметят отсутствия Украины




Объяснено поведение Порошенко, сорвавшего шапку с девушки
Журналисты заметили попытки Трампа и Ким Чен Ына копировать друг друга
Московские утки массово гибнут от обжорства
На Земле зафиксирована мощная магнитная буря
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Старшеклассники Ленобласти блестяще прошли собеседование по русскому языку
Москва, 28 Февраля, 17:00.
Кредитный рейтинг Москвы остаётся на уровне ААА
Москва, 28 Февраля, 16:59.
Эксперты: прививки защитят детей от ротавирусных инфекций
Москва, 28 Февраля, 15:54.
В Госдуме объяснили, кого отпустят на ипотечные каникулы
Москва, 28 Февраля, 15:42.
Индии и Пакистану предложили помириться в России
Берлин, 28 Февраля, 15:09.
Племянника Дмитрия Киселёва осудили в Германии
Москва, 28 Февраля, 14:53.
В Кремле ответили на желание США узнать доходы Путина
Москва, 28 Февраля, 14:50.
Вначале следующей неделе в Москве потеплеет до +6
Санкт-Петербург, 28 Февраля, 14:10.
Новая пожарная часть открывается в Ленинградской области
Москва, 28 Февраля, 13:20.
Эксперты предрекли подорожание гречки, молока и хлеба
Вашингтон, 28 Февраля, 12:48.
Трамп объяснил, почему не нашёл общий язык с Ким Чен Ыном
Волгоград, 28 Февраля, 12:40.
В Волгограде пошли на крайние меры из-за заболеваемости


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия