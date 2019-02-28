Дональд Трамп решил сделать великой Северную Корею

В эти дни проходит саммит двух лидеров. Это уже вторая встреча глав США и КНДР за год.

Президент США Дональд Трамп в ходе первого дня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое пообещал помочь стать Северной Корее мощной экономической державой. Его слова передают РИА «Новости».

- Я готов с этим помочь. Я думаю, это будет что-то особенное, - заявил Трамп перед встречей с северокорейским коллегой.

Как подчеркнул глава Белого дома, стороны не хотят торопить переговорный процесс. Он отметил, что для КНДР сейчас важное время, но нужно достичь правильных договорённостей, особенно по вопросу денуклеаризации.

Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама 27-28 февраля. Накануне президент США назвал денуклеаризацию условием процветания Северной Кореи и заметил, что у страны есть потенциал стать одной из самых развитых мировых экономик.