Бывшие чиновники «оккупировали» ценообразование в электроэнергетике

В ЦПИ рассказали, каким образом создаётся образование тарифов в области. К этому могут быть причастны экс-сотрудники ФТС.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в повышении стоимости электроэнергии могут быть виноваты псевдообщественные организации, которые посредничают между государством и бизнесом, но иногда попадают в коррупционные скандалы. Такое заявление Мухин сделал в ходе сегодняшней пресс-конференции, пишет ИА "Regnum".

По словам Мухина, эксперты ЦПИ провели обширное исследование и выяснили, что частные организации, которые должны заниматься мониторингом тарификации, на деле включают необоснованные затраты в тарифы. Такие юрлица регистрируются как АНО, но объявляют себя общественными, что не соответствует действительности. Выходит, что негосударственные организации становятся экспертами в области государственного регулирования тарифов, а их полномочия никак не регламентированы правовыми источниками. При этом экспертизы, показала практика, нередко играют ключевую роль в регулировании тарифов и даже в уголовных делах.

- Автономные некоммерческие организации не являются общественными организациями по своей форме. Они не могут представлять общество с юридической точки зрения. Компании, которые генерируют электроэнергию, вынуждены вставлять в конечную стоимость издержки АНО. Если эти компании действуют не эффективно, зачем они нужны? - заявил Алексей Мухин.

В качестве самого крупного и негативного примера Мухин привёл АНО "ЦМОК", которым руководит бывший высокопоставленный чиновник ФТС Алексей Малозёмов. Эта организация занимает большую долю на федеральном рынке и является, по сути, холдингом, имея сеть в регионах и влияя на ценообразование. Кроме того, в СМИ часто мелькает "ЦМОК" в качестве фигуранта коррупционных скандалов.

- Непрозрачные чёрные ящики в этих компания ведут к тому, что средства начинают гулять по офшорам, - заявил гендиректор ЦПИ.

АНО "ЦМОК" выступает посредником, но эксперты ЦПИ считают, что единственным результатом работы организации является повышение тарифов. Малозёмов же, по сути, мог перевести госконтроль в бизнес, а это мешает развитию отрасли, наносит ущерб государству и потребителям, которые платят завышенную цену за электричество.

- "ЦМОК" иногда защищает, а иногда топит некоторые компании, в связи с чем возникают вопросы ангажированности. Нас настораживает, что отрасль, по сути, «оккупирована» выходцами из Федеральной службы по тарифам. Федеральной антимонопольной службе стоит внимательнее присмотреться к этому рынку, - пояснил господин Мухин.

При этом сотрудники ЦПИ не сумели найти положительных примеров работы АНО, когда тарифы бы снижались, добавил Алексей Мухин. Чтобы избегать необоснованного завышения тарифов, Мухин призывает ввести госконтроль. Кроме того, эксперт попросил обратить внимание на засилье бывших чиновников "среди псевдообщественных контролёров".

- Чиновники бизнесом заниматься не могут, но мы говорим об автономных некоммерческих организациях, которые называют себя общественными. Мы имеем дело с опытными людьми, это бывшие бюрократы, они "собаку съели" на тарифообразовании. Они знают сильные и слабые места этой системы и пользуются этим, - резюмировал глава ЦПИ.