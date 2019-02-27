Стали известны главные причины смерти российских женщин

Соответствующая статистика опубликовано федеральным ведомством. В ней перечислены болезни, которые унесли жизни россиянок.

Росстат опубликовал статистику основных причин смертей россиянок трудоспособного возраста. Главными из них стали злокачественные и доброкачественные опухоли, пишет RT.

В 2017 году из-за новообразований скончались 19,6 тысяч женщин в возрасте с 16 до 54 лет, уточнили в службе статистики. Второй причиной смертности стали болезни системы кровообращения – они унесли жизни 18,9 тысяч россиянок.

На третьем месте оказались внешние причины, куда относятся насилие, аварии и несчастные случаи. Трагически прервалась жизнь 15,8 тысяч гражданок РФ. Ещё 9,2 тысячи женщин в 2017 году скончались от болезни органов пищеварения. 8,1 тысяч – от инфекций и паразитарных заболеваний.

Всего же за тот год умерли 82,6 тысяч россиянок трудоспособного возраста, резюмировали в Росстате.