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Константин Большаков
27 Февраля, 2019 16:10
Стали известны главные причины смерти российских женщин
Больничный коридор.
Источник: Ukrainianwall.com
Москва, 27 Февраля - DIXINEWS.
Соответствующая статистика опубликовано федеральным ведомством. В ней перечислены болезни, которые унесли жизни россиянок.
Росстат опубликовал статистику основных причин смертей россиянок трудоспособного возраста. Главными из них стали злокачественные и доброкачественные опухоли, пишет RT.
В 2017 году из-за новообразований скончались 19,6 тысяч женщин в возрасте с 16 до 54 лет, уточнили в службе статистики. Второй причиной смертности стали болезни системы кровообращения – они унесли жизни 18,9 тысяч россиянок.
На третьем месте оказались внешние причины, куда относятся насилие, аварии и несчастные случаи. Трагически прервалась жизнь 15,8 тысяч гражданок РФ. Ещё 9,2 тысячи женщин в 2017 году скончались от болезни органов пищеварения. 8,1 тысяч – от инфекций и паразитарных заболеваний.
Всего же за тот год умерли 82,6 тысяч россиянок трудоспособного возраста, резюмировали в Росстате.
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