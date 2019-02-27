В Госдуме призвали не наказывать за фейки «традиционные СМИ»

Список таких СМИ при этом назван не был. Объяснили такое предложение уже существующим строгим контролем в некоторых изданиях.

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Леонид Левин предложил не наказывать за распространение фейковых новостей «традиционные СМИ». Данный законопроект прошёл первое чтение ещё в январе 2019 года.

Как утверждает Левин, «традиционные СМИ», список которых он не назвал, уже сейчас достаточно эффективно контролируют свои материалы и не выпускают фейковых новостей. При этом Левин добавил, что сетевые издания будут заранее получать предупреждения, чтобы иметь возможность удалить фейки и избежать блокировки.

- Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив её характер, - заметил депутат в беседе с «Интерфаксом».

Подобный подход Леонин Левин предложил использовать и для законопроекта о неуважении властей в интернете. Сайтам нужно давать один день на удаление информации, в противном случае начиная блокировку ресурса, резюмировал парламентарий.