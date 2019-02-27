Второй россиянин появился в «Формуле-1»

Он уже имеет опыт выступления в «королевских гонках». Правда, в этом сезоне будет лишь запасным.

Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Рено» в «Формуле-1». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

- Я очень рад вернуться в команду Renault в качестве резервного пилота в сезоне 2019 года. Я буду работать над развитием машины вместе с Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккьярдо, - написал россиянин на своей странице в Instagram.

Таким образом, в сезоне 2019 года в «королевских гонках» будут выступать сразу два россиянина – Даниил Квят за «Торо Россо» как боевой пилот и Сергей Сироткин в «Рено» как резервный пилот.

Напомним, Сироткин уже был тест-пилотом «Рено» в сезоне 2016 и 2017 годов. В 2018 году стал боевым пилотом «Уильямс», но по итогам сезона занял последнее место, набрав за 21 гонку одно очко.