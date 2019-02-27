Пожары

Константин Большаков
27 Февраля, 2019 14:36

Появились подробности пожара в Кузбассе, где погибли 8 человек

Место происшествия.
Источник: ГУ МЧС по Кемеровской области
#пожары

#МЧС

#СКР
Кемерово, 27 Февраля - DIXINEWS.

Жертвами трагедии стали трое детей и пятеро взрослых. Причины возгорания устанавливаются.

В ночь на 27 февраля в городе Мариинск Кемеровской области произошёл пожар в одном из частных домов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, когда пожарные прибыли по вызову, огонь бушевал внутри здания, на крыше и веранде.

Тушение пожара осложнили позднее обнаружение и сообщение о возгорании. В итоге сгорела полностью и частично обрушилась крыша дома, общая площадь пожара составила более 100 кв. метров.

- Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственных органов, - заявили в МЧС.

После ликвидации горения огнеборцы обнаружили тела 8 человек, в числе которых трое детей. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.

- По предварительной информации, в деревянном одноэтажном доме находилось три квартиры, две нежилые. В жилище было печное отопление, на приусадебном участке обнаружены бензопила и свежераспиленные дрова. Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие, выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах. Специалисты МЧС устанавливают предварительную причину возгорания, - заявили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Для выяснения точной причины пожара назначена специальная экспертиза. Расследование продолжается.

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