Американские сенаторы потребовали узнать, сколько денег у Путина

Обновленный документ об очередном пакете санкций представлен на сайте Конгресса. Прошлая его редакция принята не была.

Конгресс США опубликовал обновлённую версию законопроекта о дополнительных санкциях против России. Его авторами стали сенаторы как от республиканской, так и от демократической партий, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Основные положения документа были известны ещё в прошлой версии документа, представленной в 2018 году: блокировка операций госбанков и ограничения против нового суверенного долга РФ.

В обновлённый список вошли санкции против государственных банков, поддерживающих «вмешательство» российских властей в выборы в других странах; ограничения против политиков, олигархов или их семей, которые способствуют действиям «в интересах Владимира Путина»; санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты вне территории РФ; и санкции за «агрессию» России против Украины.

Кроме того, сенаторы распорядились, чтобы спустя полгода после вступления закона в силу, американские спецслужбы представили в конгресс доклад о «личном состоянии и активах» президента России и отчёт об убийстве политика Бориса Немцова.