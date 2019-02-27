Общество

Константин Большаков
27 Февраля, 2019 13:51

Племянника Дмитрия Киселёва судят из-за войны в Украине

Дмитрий Киселёв.
Источник: Woman.ru
#Киселёв

#ДНР

#Украина
Берлин, 27 Февраля - DIXINEWS.

Родственник телеведущего воевал на стороне ДНР. Его поймали в Болгарии, а теперь судят в Германии.

Племянника российского телеведущего Дмитрия Киселёва Сергея начали судить в Мюнхене. Так как Сергей Киселёв является гражданином Германии, местный суд обвиняет его в подготовке преступления против украинского государства, угрожающего его госбезопасности, и нарушении закона о контроле над оружием.

Как пишет «Die Welt», Киселёв признал, что в августе 2014 года проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, а затем воевал на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашённой Донецкой народной республики. При себе у мужчины были автомат Калашникова и пистолет.

Расследование против Киселёва начали ещё в конце 2017 года. Имея сан священника, он после Донбасса уехал в Афон, а затем в Болгарию, где его задержали и передали немецким властям.

Напомним, вооружённый конфликт между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР длится с весны 2014 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Власти Беларуси похвалили политический курс Киева
В украинскую армию призывали полуголыми девушками
Порошенко признался, что «похоронил» планы Путина
Читайте в рубрике:
Посёлок в Тверской области тонет в «фонтане из фекалий»
Больную пенсионерку отвезли к «скорой» в ковше трактора
Песков объяснил стажировку дочери в Европарламенте




Синоптики пообещали москвичам январские морозы
Сбежавшая из Челябинска собака спустя шесть лет нашлась в Крыму
Крепость на рельсах: из чего состоит бронепоезд Ким Чен Ына
Иркутское общежитие сковало льдом из-за прорыва труб
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшие чиновники «оккупировали» ценообразование в электроэнергетике
Самара, 27 Февраля, 18:20.
В Самаре раскрыли подробности визита патриарха Кирилла
Москва, 27 Февраля, 16:10.
Стали известны главные причины смерти российских женщин
Москва, 27 Февраля, 15:57.
В Госдуме призвали не наказывать за фейки «традиционные СМИ»
Санкт-Петербург, 27 Февраля, 15:45.
В детских поликлиниках Невского района прокуратура нашла множество нарушений
Москва, 27 Февраля, 14:52.
Второй россиянин появился в «Формуле-1»
Санкт-Петербург, 27 Февраля, 14:45.
Детский сад на Парашютной Беглов поручил открыть в августе
Кемерово, 27 Февраля, 14:36.
Появились подробности пожара в Кузбассе, где погибли 8 человек
Москва, 27 Февраля, 14:30.
В центре Москвы установили мемориальную доску Александру Выборнову
Вашингтон, 27 Февраля, 14:07.
Американские сенаторы потребовали узнать, сколько денег у Путина
Берлин, 27 Февраля, 13:51.
Племянника Дмитрия Киселёва судят из-за войны в Украине
Москва, 27 Февраля, 13:40.
Московский детский сад стал памятником архитектуры


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия