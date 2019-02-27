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Константин Большаков
27 Февраля, 2019 13:51
Племянника Дмитрия Киселёва судят из-за войны в Украине
Дмитрий Киселёв.
Источник: Woman.ru
Берлин, 27 Февраля - DIXINEWS.
Родственник телеведущего воевал на стороне ДНР. Его поймали в Болгарии, а теперь судят в Германии.
Племянника российского телеведущего Дмитрия Киселёва Сергея начали судить в Мюнхене. Так как Сергей Киселёв является гражданином Германии, местный суд обвиняет его в подготовке преступления против украинского государства, угрожающего его госбезопасности, и нарушении закона о контроле над оружием.
Как пишет «Die Welt», Киселёв признал, что в августе 2014 года проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, а затем воевал на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашённой Донецкой народной республики. При себе у мужчины были автомат Калашникова и пистолет.
Расследование против Киселёва начали ещё в конце 2017 года. Имея сан священника, он после Донбасса уехал в Афон, а затем в Болгарию, где его задержали и передали немецким властям.
Напомним, вооружённый конфликт между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР длится с весны 2014 года.
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