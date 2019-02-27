Стали известны сроки введения ипотечных каникул

Такое распоряжение отдал сегодня глава государства. Правительству предстоит выполнить его в течение года.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 февраля, утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», помимо прочих задач, глава государства поручил правительству и Центробанку снизить ставку по ипотеке до 8% годовых и ниже. Отчитаться о предпринятых действиях чиновникам предстоит до 15 января 2020 года.

Кроме того, до 1 июля 2019 года Банк России и кабинет министров должны внести в законодательство поправки, предусматривающее введение «ипотечных каникул». Благодаря этому механизму, россияне смогут брать паузу при выплате кредита на жильё, оставшись без денег на какое-то время.

Также Путин распорядился предоставить субсидирование ипотечной ставки семьям с двумя и более детьми на весь срок кредитования. Поправки должны разработать до 10 апреля 2019 года. Субсидировать ставку будут до 6% годовых.

Отвечать за реализацию данных поручений будут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиулинна, отмечает пресс-служба Кремля.