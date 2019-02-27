Политика

Константин Большаков
27 Февраля, 2019 11:59

Швеция заявила о задержании шпиона, работавшего на Россию

Шведская полиция.
Источник: Vistanews.ru
#Швеция

#шпионы

#разведка
Стокгольм, 27 Февраля - DIXINEWS.

Его имя власти скандинавской страны не раскрывают. Российские спецслужбы произошедшее не комментируют.

Полиция безопасности Швеции на собственном сайте опубликовало сообщение о задержании человека, который как минимум с 2017 года работал на российскую разведку. Об этом сообщает корреспондент ИА «DixiNews».

Как считают шведские силовики, подозреваемый, чьё имя не раскрывается, был завербован агентом российской разведки, который работал в Швеции, прикрываясь дипломатическим статусом. Предполагаемый шпион был задержан во вторник, 26 февраля, в Стокгольме.

Известно лишь, что задержанный работал в сфере высоких технологий с информацией, представляющей интерес для иностранной разведки. Как пишут РИА «Новости», представители Службы внешней разведки России отказались комментировать заявление шведской полиции.

Отметим, за последние несколько месяцев подобные инциденты произошли в ряде европейских стран. В ноябре 2018 года в Австрии задержали отставного военного страны по подозрению в шпионаже на Россию, в том же месяце Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионской деятельности, а 14 февраля 2019 года главу военной контрразведки Бельгии отстранили из-за подозрений в работе на РФ.

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