Посёлок в Тверской области тонет в «фонтане из фекалий»

Журналисты обратили внимание на проблемы одного из посёлков в Тверской области. Здесь местные депутаты регулярно "сталкиваются" с чиновниками из района.

В посёлке Максатиха Тверской области никак не могут разобраться с "фонтаном из фекалий", который вырвался из прогнившей поселковой канализации. Деревенские депутаты и районные чиновники не могут найти общего языка, а просьбы в адрес губернатора пока не принесли результата. И бьёт этот "фонтан" уже третий год.

Как пишет издание "Московский монитор", "беды" посёлка начались в 2009 году. Тогда Максатиху возглавили Вячеслав Елиферов, совладелец ООО "Максатихинские коммунальные системы", и его партнёр Юрий Синеокий.

Сначала коммуникации были сброшены в МУПы, которые вскоре обанкротились, а их долги скупило ООО "ТРИНИТИ", среди учредителей которого миллионер Борис Агрест. "Максатихинские коммунальные системы" возглавил арбитражный управляющий Андрей Рыжов, МУП "Городские коммунальные сети" - Анжелика Жирехина, а судьёй по делам о банкротстве была Ирина Шабельная из Арбитражного суда Тверской области, которая ранее работала в ОАА "Тверские коммунальные системы".

В 2017 году произошёл выброс "фонтана с фекалиями", уточняет "Московский монитор". Спустя год прокуратура передала обвинительное заключение в адрес Жирехиной, ущерб оценили в 300 млн рублей, однако дело отправили на доработку и, судя по публикации, не завершили до сих пор. Тем временем жители посёлка страдали от фекалий, а Елиферов успел покинуть кресло чиновника и стал работать в ООО "ТВ-Регион".

По сведениям издания, Вячеслав Елиферов нередко работал вместе с Ириной Шабельной, арбитражными управляющими Никитой Поповым, Андреем Рыжовым, Анжеликой Жирехиной, Валерием Левченко, Антоном Ермилиным, Екатериной Голубович, Оксаной Шитик, Юрием и Станиславом Синеоких, юристами Натальей Плясенко и Анной Воротиловой. Впервые эта группа, распределённая между Союзом "УрСО АУ" и Ассоциацией ВАУ "Достояние", сотрудничала при "освоении" Конаковского фаянсового завода, которым руководил Елиферов.

Часть собственности завода была передана ЗАО "Кузнецовское" (директор Юрий Синеокий) и НП "Межрегиональное правовое управление" (в составе учредителей числится Ирина Шабельная). Под залог этой недвижимости компании получили кредиты в "Газэнергопромбанке", банке "Россия" и "Сбербанке", а затем в инициативном порядке обанкротились, передаёт "Московский монитор". Конкурсными управляющими были назначены Жирехина и Рыжов, а судьёй в процессах о банкротствах выступила Шабельная.

Банкротство ЗАО "Кузнецовское" и НП "МПУ" заняло годы. В итоге имущество последней компании выкупила некая Екатерина Ким в лице ООО "Антарес". При этом услуги по сопровождению банкротства продают от лица ООО "МэйДэй", которое зарегистрировано по одному адресу с НП "Межрегиональное правовое управление". А бывшим директором и учредителем ООО "МэйДэй" оказалась Наталья Плясенко - партнёр Ирины Шабельной по "МПУ".

Издание упоминает пару эпизодов деятельность ООО "МэйДэй". Первое связано с 12 млн рублей, которые были внесены как залог покупателями имущества ЗАО "РСО Лосинка". Конкурсным управляющим выступила Анжелика Жирехина, направившая залоги в конаковское ООО "РЭД" из одной группы с "МэйДэй", специализирующееся на проведении торгов. Затем собрание кредиторов отменило торги, недвижимость арестовали в рамках уголовного дела, а залоги якобы обналичили через цепочку прокладок, отправив ООО "РЭД" на банкротство. В итоге имущество "РСО Лосинка" будто бы досталось Екатерине Ким, которая зарегистрировала там ООО "Антарес".

Второй эпизод связан с банкротствами ООО "Тверской завод ячеистого бетона", ООО "КОНВО" и ООО "Иртыш". Тогда Ирине Шабельной как минимум дважды заявляли отвод на основании конфликта интересов, но рассматривавший одно из ходатайств судья Андрей Матвеев решил, что "ничего страшного в некоммерческом партнёрстве нет". А юристы "МэйДэй" предоставили бумагу о выходе Шабельной, однако её присутствие списали на неразбериху в ФНС.

Тем временем, пока Максатика утопает в фекалиях, "МэйДэй" приобрела проблемную компанию ООО "Соловки электросбыт" в Няндоме Архангельской области. Екатерина Ким запустила процесс банкротства, а управляющим на процедуру был назначен Юрий Синеокий.