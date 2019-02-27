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Константин Большаков
27 Февраля, 2019 09:51
В Минсельхозе ответили на идею расширить продуктовое эмбарго
Санкционные продукты.
Источник: 4esnok.by
Москва, 27 Февраля - DIXINEWS.
В ведомстве выступили категорически против этого предложения. В противном случае могут произойти перебои с поставками продуктов в стране.
В министерстве сельского хозяйства России выступили против расширения продовольственного эмбарго, предложенного Федеральной таможенной службой. Как полагают в Минсельхозе, это может создать риски для производителей и нарушить стабильные поставки продуктов, пишет «Коммерсант».
Собеседник издания заявил, что возможный запрет ввоза концентратов и ингредиентов для детского питания несёт в себе много рисков. В России производства такой продукции почти нет, а покупка сырья в странах, не попавших под эмбарго, приведёт к снижению качества.
Уточняется, что вопрос расширения продуктового эмбарго обсуждали в департаменте регулирования АПК министерства. Во встрече участвовали главы Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза, Союза производителей соков и других организаций.
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