|
Константин Большаков
27 Февраля, 2019 09:38
Штрафы за вредную для детей информацию решили увеличить
Людмила Бокова.
Источник: Scoopnest.com
Москва, 27 Февраля - DIXINEWS.
Такое предложение внесла сенатор. Она уже приложила руку к двум громким законопроектам.
Член Совета Федерации Людмила Бокова предложила увеличить вдвое штрафы за распространение в интернете информации, вредящей здоровью или развитию детей. Соответствующий законопроект размещён на сайте Госдумы.
По предложению сенатора, за распространение такой информации граждан нужно штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц и бизнесменов – на 10-20 тысяч рублей, а юридических лиц – на 40-100 тысяч рублей.
Кроме того, в два раза предлагается увеличить штрафы для физических лиц и компаний, организующих доступ к интернету в доступных для детей местах, если они отказываются применять меры для защиты несовершеннолетних от вредной информации. Для граждан штрафы могут составить 10-40 тысяч рублей, а для юрлиц – 40-100 тысяч рублей.
Отметим, что Людмила Бокова является одним из авторов законопроектов о наказании за неуважение к властям в интернете и за публикацию фейковых новостей. Эти документы уже прошли первое чтение в Госдуме.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия