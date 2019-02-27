Штрафы за вредную для детей информацию решили увеличить

Такое предложение внесла сенатор. Она уже приложила руку к двум громким законопроектам.

Член Совета Федерации Людмила Бокова предложила увеличить вдвое штрафы за распространение в интернете информации, вредящей здоровью или развитию детей. Соответствующий законопроект размещён на сайте Госдумы.

По предложению сенатора, за распространение такой информации граждан нужно штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц и бизнесменов – на 10-20 тысяч рублей, а юридических лиц – на 40-100 тысяч рублей.

Кроме того, в два раза предлагается увеличить штрафы для физических лиц и компаний, организующих доступ к интернету в доступных для детей местах, если они отказываются применять меры для защиты несовершеннолетних от вредной информации. Для граждан штрафы могут составить 10-40 тысяч рублей, а для юрлиц – 40-100 тысяч рублей.

Отметим, что Людмила Бокова является одним из авторов законопроектов о наказании за неуважение к властям в интернете и за публикацию фейковых новостей. Эти документы уже прошли первое чтение в Госдуме.