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Константин Большаков
27 Февраля, 2019 09:13

Леонардо Ди Каприо потребовал разобраться с «китовой тюрьмой» в Приморье

Леонардо Ди Каприо.
Источник: Kogda.online
#ДиКаприо

#животные

#косатки
Лос-Анджелес, 27 Февраля - DIXINEWS.

Как выяснилось, животные были пойманы незаконно. Петицию об их освобождении подписали сотни тысяч людей.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо призвал немедленно отпустить животных из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», Ди Каприо разместил ссылки на соответствующую петицию на своих страницах в фейсбуке и твиттере с просьбой подписать её.

- Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух в России, - написал актёр.

Отметим, что под петицией зоозащитников уже подписались порядка 900 тысяч человек. Ранее освободить животных попросила Памела Андерсон, которая обратилась напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.

Косатки и белухи были пойманы в Охотском море в 2018 году. Их намеревались продать в дельфинарии и океанариумы. Когда о «китовой тюрьме» стало известно, прокуратура и СК РФ организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона.

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