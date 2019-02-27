|
Константин Большаков
27 Февраля, 2019 09:13
Леонардо Ди Каприо потребовал разобраться с «китовой тюрьмой» в Приморье
Леонардо Ди Каприо.
Источник: Kogda.online
Лос-Анджелес, 27 Февраля - DIXINEWS.
Как выяснилось, животные были пойманы незаконно. Петицию об их освобождении подписали сотни тысяч людей.
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо призвал немедленно отпустить животных из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», Ди Каприо разместил ссылки на соответствующую петицию на своих страницах в фейсбуке и твиттере с просьбой подписать её.
- Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух в России, - написал актёр.
Отметим, что под петицией зоозащитников уже подписались порядка 900 тысяч человек. Ранее освободить животных попросила Памела Андерсон, которая обратилась напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.
Косатки и белухи были пойманы в Охотском море в 2018 году. Их намеревались продать в дельфинарии и океанариумы. Когда о «китовой тюрьме» стало известно, прокуратура и СК РФ организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия