Стало известно о двух главных проблемах Су-57

Первая связана с производством двигателей для самолётов. А вторая с финансированием.

Журналисты американского журнала The National Interest написали о двух возможных проблемах, с которыми может столкнуться Россия при массовом развёртывании истребителя пятого поколения Су-57.

Первая из них связана с задержками в изготовлении двигателя второго этапа, известного как «Изделие 30». Он позволит Су-57 летать на сверхзвуковой скорости в бесфорсажном режиме.

Вторая проблема связана с финансовым вопросом, утверждают в издании. Так, в апреле 2018 года Индия приостановила сотрудничество с РФ по проекту FGFA, в рамках которого планировалось создать первый индийский истребитель пятого поколения на основе Су-57. Деньги, заработанные на этом проекте, российские власти хотели потратить на развитие своего истребителя.

Напомним, ранее в феврале появлялись сообщения, что Су-57 могут представить на Международном авиакосмическом салоне во Франции уже в этом году.