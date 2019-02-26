|
Константин Большаков
26 Февраля, 2019 20:03
Больную пенсионерку отвезли к «скорой» в ковше трактора
Снегоуборщик.
Источник: Superrielt.ru
Казань, 26 Февраля - DIXINEWS.
Машина медиков застряла в сугробе. В результате женщину пришлось вести при помощи трактора.
66-летнюю жительницу деревни Биябаш в Татарстане довезли до машины «скорой помощи» в ковше трактора. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения региона, у женщины диагностировали гипертонический криз.
Она вызвала врачей на дом, однако «скорая» не доехала до пенсионерки из-за больших сугробов. В результате фельдшер попросил своего знакомого, который убирал снег на тракторе, доставить больную до медиков.
Женщине пришлось проехать в ковше трактора почти 100 метров. Затем её передали в руки врачей. Отмечается, что состояние пенсионерки стабильное.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия