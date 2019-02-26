Больную пенсионерку отвезли к «скорой» в ковше трактора

Машина медиков застряла в сугробе. В результате женщину пришлось вести при помощи трактора.

66-летнюю жительницу деревни Биябаш в Татарстане довезли до машины «скорой помощи» в ковше трактора. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения региона, у женщины диагностировали гипертонический криз.

Она вызвала врачей на дом, однако «скорая» не доехала до пенсионерки из-за больших сугробов. В результате фельдшер попросил своего знакомого, который убирал снег на тракторе, доставить больную до медиков.

Женщине пришлось проехать в ковше трактора почти 100 метров. Затем её передали в руки врачей. Отмечается, что состояние пенсионерки стабильное.