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Константин Большаков
26 Февраля, 2019 17:52
Власти Беларуси похвалили политический курс Киева
Андрей Евдоченко.
Источник: Pleska.info
Минск, 26 Февраля - DIXINEWS.
Представитель белорусского МИД одобрительно высказался о политике украинских властей. И это на фоне отсутствия отношений между Москвой и Киевом.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на встрече с руководством Львовской области Украины заявил об одобрении политического курса Киева. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.
- Украина – братская страна и наш сосед. Вы идёте в правильном направлении, - сказал Евдоченко, встречаясь с зампредом администрации Львовской области.
При этом Евдоченко добавил, что для Беларуси Украина – второй по важности торговый партнёр, и Минск планирует развивать сотрудничество с Киевом и дальше.
Ранее, напомним, украинские власти закрепили в Конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Между Киевом и Москвой фактически отсутствуют дипломатические отношения с 2014 года.
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