Власти Беларуси похвалили политический курс Киева

Представитель белорусского МИД одобрительно высказался о политике украинских властей. И это на фоне отсутствия отношений между Москвой и Киевом.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на встрече с руководством Львовской области Украины заявил об одобрении политического курса Киева. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

- Украина – братская страна и наш сосед. Вы идёте в правильном направлении, - сказал Евдоченко, встречаясь с зампредом администрации Львовской области.

При этом Евдоченко добавил, что для Беларуси Украина – второй по важности торговый партнёр, и Минск планирует развивать сотрудничество с Киевом и дальше.

Ранее, напомним, украинские власти закрепили в Конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Между Киевом и Москвой фактически отсутствуют дипломатические отношения с 2014 года.