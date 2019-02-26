Политика

Константин Большаков
26 Февраля, 2019 17:52

Власти Беларуси похвалили политический курс Киева

Андрей Евдоченко.
Источник: Pleska.info
#Беларусь

#Украина

#Евдоченко
Минск, 26 Февраля - DIXINEWS.

Представитель белорусского МИД одобрительно высказался о политике украинских властей. И это на фоне отсутствия отношений между Москвой и Киевом.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на встрече с руководством Львовской области Украины заявил об одобрении политического курса Киева. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

- Украина – братская страна и наш сосед. Вы идёте в правильном направлении, - сказал Евдоченко, встречаясь с зампредом администрации Львовской области.

При этом Евдоченко добавил, что для Беларуси Украина – второй по важности торговый партнёр, и Минск планирует развивать сотрудничество с Киевом и дальше.

Ранее, напомним, украинские власти закрепили в Конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Между Киевом и Москвой фактически отсутствуют дипломатические отношения с 2014 года.

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