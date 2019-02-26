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Константин Большаков
26 Февраля, 2019 17:07

К российским полицейским обяжут обращаться «господин»

Полицейские.
Источник: 2do2go.ru
#полиция

#армия

#Петров
Москва, 26 Февраля - DIXINEWS.

Такую идею выдвинул депутат из Ленобласти. Он считает, что данным обращением страна продемонстрирует преемственность идеалам времён империи.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил предложение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вернуть в войсках и силовых структурах обращение «господин». По мнению Петрова, в последние годы изменилась не только форма, но и содержание силовых ведомств и армии, а значит, происходят и смысловые изменения.

Как пояснил депутат, сейчас в МВД, армии и других ведомствах действует обращение «товарищ», а до революции в армии и жандармерии было принято обращение «господин», от которого «большевики злонамеренно отказались».

- Данное обращение («господин» - прим. ред.) подчёркивало честь и статус военнослужащего, его высокую роль и миссию в жизни страны, - передаёт RT слова Владимира Петрова.

В связи с этим депутат просит Медведева рассмотреть возможность вернуть историческую справедливость и ввести в полиции, армии и других силовых структурах обращение «господин».

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