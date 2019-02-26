К российским полицейским обяжут обращаться «господин»

Такую идею выдвинул депутат из Ленобласти. Он считает, что данным обращением страна продемонстрирует преемственность идеалам времён империи.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил предложение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вернуть в войсках и силовых структурах обращение «господин». По мнению Петрова, в последние годы изменилась не только форма, но и содержание силовых ведомств и армии, а значит, происходят и смысловые изменения.

Как пояснил депутат, сейчас в МВД, армии и других ведомствах действует обращение «товарищ», а до революции в армии и жандармерии было принято обращение «господин», от которого «большевики злонамеренно отказались».

- Данное обращение («господин» - прим. ред.) подчёркивало честь и статус военнослужащего, его высокую роль и миссию в жизни страны, - передаёт RT слова Владимира Петрова.

В связи с этим депутат просит Медведева рассмотреть возможность вернуть историческую справедливость и ввести в полиции, армии и других силовых структурах обращение «господин».