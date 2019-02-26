В Украине анонсировали импичмент Порошенко

Президента заподозрили в коррупции. Факты опубликовали журналисты, их поддержала одна из кандидатов на пост главы государства.

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украина Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко. Она призвала другие фракции поддержать эту процедуру.

Как заявила Тимошенко в ходе выступления в Верховной Раде, поводом для импичмента стало расследование, опубликованное «Bihus.info», в котором говорится о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, пишет «Интерфакс». Согласно нему, в этих коррупционных преступлениях замешано близкое окружение Порошенко, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности Олег Гладковский.

В ходе расследования журналисты выяснили, что часть денег переводилась через фирму «Кузница на Рыбацком», которая в момент действия коррупционной схемы принадлежала украинскому президенту.

- Это государственная измена, умышленно совершённая президентом Украины в ущерб суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности, экономической безопасности страны, - заявила Юлия Тимошенко.

В связи с этим Тимошенко призвала всех депутатов «с честью и совестью» поддержать инициативу импичмента и поставить на место все организованные преступные группировки.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. Лидером гонки, согласно опросам, является шоумен Владимир Зеленский. Следом идёт Пётр Порошенко, а за ним – Юлия Тимошенко.