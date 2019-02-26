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Константин Большаков
26 Февраля, 2019 15:54
Вернувшийся из Сирии контрактник устроил стрельбу на Южном Урале
Стрельба с балкона (архивное фото).
Источник: Rus.postimees.ee
Челябинск, 26 Февраля - DIXINEWS.
Проверку по факту инцидента ведут правоохранители. Якобы, стрелок кричал, что приехал из Сирии.
Военный следственный отдел СК РФ начал проверку по факту стрельбы в городе Сим Челябинской области, которую якобы устроил военнослужащий по контракту. Об этом сообщает агентство ProUfu.ru.
По сведениям издания, инцидент произошёл в доме на улице Володарского, где нетрезвый мужчина с балкона третьего этажа открыл стрельбу. Соседи вызвали полицейских, которые задержали злоумышленника.
Как оказалось, он был действующим военнослужащим и во время задержания кричал, что вернулся из Сирии. Оружие, которое использовал мужчина, было охолощенное, то есть, не пригодное для использования боевых патронов.
Сейчас, по всей видимости, в отношении хулигана решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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