Вернувшийся из Сирии контрактник устроил стрельбу на Южном Урале

Проверку по факту инцидента ведут правоохранители. Якобы, стрелок кричал, что приехал из Сирии.

Военный следственный отдел СК РФ начал проверку по факту стрельбы в городе Сим Челябинской области, которую якобы устроил военнослужащий по контракту. Об этом сообщает агентство ProUfu.ru.

По сведениям издания, инцидент произошёл в доме на улице Володарского, где нетрезвый мужчина с балкона третьего этажа открыл стрельбу. Соседи вызвали полицейских, которые задержали злоумышленника.

Как оказалось, он был действующим военнослужащим и во время задержания кричал, что вернулся из Сирии. Оружие, которое использовал мужчина, было охолощенное, то есть, не пригодное для использования боевых патронов.

Сейчас, по всей видимости, в отношении хулигана решается вопрос о возбуждении уголовного дела.