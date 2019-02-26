Песков объяснил стажировку дочери в Европарламенте

Несмотря на натянутые отношения Москвы и Запада, работа Песковой в ЕП не имеет отношения к политике. К тому же, за рубежом она живет и учится с детства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал стажировку своей дочери Елизаветы в Европейском парламенте. По мнению господина Пескова, подобная работа является «обычной практикой».

- Здесь речь идёт об обычной студентке и обычной практике, - передал «Интерфакс» заявление Дмитрия Пескова.

О том, что дочь представителя Кремля стажируется в Европарламенте, стало известно накануне из публикации «Настоящего времени». Елизавета Пескова работает в аппарате депутата Эмерика Шопрада, представляющего Францию.

Сам Шопрад пояснил, что девушка имеет полное законное право проходить такую стажировку и отметил, что столкнулся с русофобией со стороны коллег. По словам парламентария, Пескова не имеет доступа к секретным данным и не бывает на закрытых заседаниях, поэтому её работа не несёт опасности для Европарламента.