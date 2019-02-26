Политика

Константин Большаков
26 Февраля, 2019 14:26

Россия привела доказательства американского вторжения в Венесуэлу

Николай Патрушев.
Источник: Regnum.ru
#Патрушев

#США

#Венесуэла
Москва, 26 Февраля - DIXINEWS.

Вашингтон перебрасывает своих солдат поближе к границам этой латиноамериканской страны. Нужны они там с одной целью – устроить свержение Мадуро.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что США перебрасывают своих военных в Венесуэлу, а в Пуэрто-Рико выслали бойцов спецназа. По мнению Патрушева, в Белом доме готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть действующего президента Николаса Мадуро.

Таким образом, американцы проявляют «сарказм и высокомерие» к венесуэльскому народу, пояснил Патрушев.

- Это однозначно говорит о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законного избранного действующего президента Мадуро, - передаёт «Интерфакс» слова секретаря российского Совбеза.

Напомним, 23 февраля Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией, власти которой поддержали оппозицию, выступившую против венесуэльского президента в конце января.

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