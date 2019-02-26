Культура

Константин Большаков
26 Февраля, 2019 13:47

Сергей Шнуров будет влиять на российскую культуру

Сергей Шнуров.
Источник: Wmj.ru
#культура

#ГосДума

#Шнуров
Москва, 26 Февраля - DIXINEWS.

Музыкант теперь является членом общественного совета. В Думе его похвалили за творчество.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что общественный совет при комитете пополнился новыми именами. Среди них довольно неожиданные персоны, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Как написала Ямпольская на своей странице в Facebook, в совет вошли митрополит Псковский и Порховский владыка Тихон, писатель Евгений Водолазкин, народный артист России Эдгар Запашный и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

- Мне его творчество интересно. Особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная. Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу, - пояснила Елена Ямпольская.

Ямпольская добавила, что члены общественного совета могут встретиться в обновлённом составе уже 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

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