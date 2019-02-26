Бизнес

Константин Большаков
26 Февраля, 2019 12:01

«Яндекс.Такси» грозит крупный штраф

"Яндекс.Такси".
Источник: Paragonretouch.com
#Роспотребнадзор

#Яндекстакси

#штрафы
Москва, 26 Февраля - DIXINEWS.

Водитель на машине с эмблемой компании избил пассажирку. Но в «Яндекс.Такси» уверяют, что он не имеет к фирме отношения.

Роспотребнадзор планирует оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей «Яндекс.Такси» после того, как водитель на машине с символикой компании избил пассажирку. Несмотря на то, что виновник инцидента не имел отношения к фирме, это не освобождает «Яндекс.Такси» от наказания за введение клиента в заблуждение.

Как пишет «Коммерсант», в ноябре 2018 года жительница Москвы вызвала машину через приложение «Яндекс.Такси». В ходе поездки она сделала водителю ряд замечаний, на что тот вспылил и избил женщину.

В результате у москвички обнаружили переломы носа и ноги. По факту случившегося полиция завела уголовное дело, однако таксиста пока не нашли.

«Яндекс.Такси» отказалась брать ответственность за действия водителя, в результате чего пострадавшая обратилась с письмом к президенту РФ. После этого к делу подключился Роспотребнадзор, который теперь хочет наказать компанию.

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