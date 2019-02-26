Британский посол рассказал, что стало со Скрипалями на самом деле

По словам дипломата, они живы, но не желают общаться с российскими властями. И остаются в неком безопасном месте, скрытом ото всех.

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Более того, Бристоу подтвердил, что Скрипалям был передан запрос от российских дипломатов с просьбой встретиться.

Отвечая на вопрос о том, почему Скрипали не пожелали видеть представителей российских властей, британский посол сказал, что причину этого «не так уж сложно понять».

- Это их выбор, мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками, - сказал Лори Бристоу в беседе с «Интерфаксом».

Дипломат заверил, что Скрипали находятся в безопасном месте и напомнил, что их пытались убить при помощи нервнопаралитического вещества. И если Скрипали захотят встречи с российскими властями, британская сторона им в этом поможет, заверил Бристоу.

Напомним, ранее в этом месяце племянница Сергея Скрипаля Виктория предположила, что её дядя может быть мёртв, так как он не выходит на связь и не появлялся на публике после покушения, произошедшего в марте 2018 года в Солсбери.