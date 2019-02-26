Россиянам ограничат получение кредитов

Против этого выступили сами кредитные организации. Но власти намерены бороться с долгами россиян.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что во втором полугодии депутаты намерены рассмотреть законопроект об ограничении выдачи кредитов россиянам. Принятие данного закона затянулось, так как сами банки выступили против инициативы, пояснил парламентарий.

В беседе с «Известиями» Аксаков сказал, что кредитные организации враждебно отнесли к ограничениям по выдаче кредитов, если на их погашение будет уходить больше половины ежемесячного дохода семьи.

- Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы – заинтересованы, - заявил депутат.

В Центробанке данную идею поддержали. Там считают, что внедрение единого подхода к расчёту долговой нагрузки положительно скажется на оценке риска заёмщиков и поможет в борьбе с ростом закредитованности россиян.