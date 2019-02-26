Шоу-бизнес

Константин Большаков
26 Февраля, 2019 09:57

На «Евровидении» отреагировали на ситуацию с украинской певицей Maruv

Maruv.
Источник: Twitter.com
#Евровидение

#конкурс

#Maruv
Киев, 26 Февраля - DIXINEWS.

Девушка не поедет на конкурс, так как не смогла договориться с НОТУ. И концерты в России стали частью причины этого.

Организаторы «Евровидения», который пройдёт весной в Тель-Авиве, прокомментировали ситуацию вокруг украинской певицы Maruv, отказавшейся представлять на конкурсе Украину.

- Каждый участвующий вещатель несёт ответственность за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами, - сказано на сайте конкурса.

Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины ведёт переговоры с другим исполнителем, чтобы отправить его на «Евровидение».

Ранее сама Maruv в социальной сети Instagram объяснила, что вела переговоры с НОТУ по поводу участия в «Евровидении-2019» почти 7 часов, но стороны так и не пришли к компромиссу. В прессе уточняли, что причиной отказа могли стать концерты певицы в России.

Анна Корсун, известная как Maruv, в этом году стала победительницей национального отбора на «Евровидение», прошедшего в Украине.

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