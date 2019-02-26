В России подорожали цены на авиабилеты

В некоторых случаях рост превысил тридцать процентов. Перевозчики объясняют это работой «на грани себестоимости».

За декабрь-февраль цены на авиабилеты в России по разным направлениям выросли от 5 до 33%. Соответствующие данные приводят сервисы электронной продажи билетов, которые опубликовал «Коммерсант».

По словам самих перевозчиков, они работают на грани себестоимости. Также авиакомпании пожаловались на ослабление рубля, и перевозчикам пришлось повысить цены для размещения выросших расходов.

Biletix отмечает, что цены на российские рейсы выросли на 17%, достигнув 13,4 тысяч рублей, а на международные направления подорожали на 23%, достигнув 27,3 тысячи рублей. Худшие показатели приводит OneTwoTrip, где рост составил 33% и 18%.

Сильнее всего подорожали авиабилеты на рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов и Самару. А что касается зарубежных направлений, то скачок цен наблюдается на маршрутах Москва-Барселона и Санкт-Петербург-Бангкок.

Подешевели такие билеты, как Москва-Петербург и Краснодар-Тюмень.